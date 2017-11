Una dona de 71 anys resulta intoxicada per fum en un foc a Santpedor

Un incendi en un quadre elèctric a l'interior d'un habitatge, aquesta passada nit, ha deixat una persona amb una intoxicació lleu per fum, a Santpedor.

Els fets han tingut lloc al voltant de les 2 de la matinada, quan, per causes que es desconeixen, s'ha incendiat un quadre elèctric de l'interior d'un habitatge situat al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer de Santpedor. De les dues persones que hi havia en el moment dels fets a l'habitatge, una dona de 71 anys ha estat evacuada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per una intoxicació lleu per fum.

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat al lloc dels fets i han donat l'incendi per extingit a les 2.28 de la matinada.