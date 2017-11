Dos detinguts en quatre hores de diferència al Bages per robar mòbils d´alta gamma

Els Mossos d'Esquadra han detingut en menys de quatre hores de diferència dos homes, veïns de Sant Adrià del Besós i Manresa, com a presumptes autors del robatori de dos telèfons mòbils denunciats a Navarcles i Barcelona.

La primera detenció es va fer cap a les 16:30 h quan agents dels Mossos que trobaven al Monestir de Montserrat va localitzar un vehicle mal estacionat. El cotxe, que ocupava un carril i en el seu interior no hi havia ningú, tenia en el parabrises el número de telèfon del propietari. Els agents van trucar i aquest els va explicar que estava avariat.

Un cop va arribar el propietari al lloc, els agents el van escorcollar i li van localitzar un telèfon per valor de 900 euros que va ser robat el 17 de juliol de 2016 a Barcelona. Finalment, després de diferents gestions i comprovacions van detenir al ciutadà indi per un delicte de receptació.

Quatre hores més tard, al Pont de Vilomara i Rocafort, un indicatiu de mossos va observar com un vehicle amb quatre ocupants accelerava en veure la presència policial. Els agents van iniciar un seguiment del cotxe i després de donar dos voltes a la mateixa rotonda per intentar esquivar al patrulla van aconseguir aturar-lo. En l´escorcoll es va localitzar un telèfon mòbil que constava com a robat el 23 d´octubre d'enguany a Navarcles. Els agents van detenir el conductor i propietari del vehicle per un delicte de receptació.

Els detinguts, de 70 i 28 anys i de nacionalitats índia i marroquina i tots dos amb antecedents, van passar a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.