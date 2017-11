El metge forense comença a visitar els ferits per les càrregues policials de l´1-O al Bages

El metge forense dels Jutjats de Manresa ha començat a visitar aquest dimecres al matí la cinquantena de ferits per les càrregues policials de l'1-O al Bages. Es tracta del primer pas del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa, que ha començat a investigar l'actuació policial que hi va haver el dia del referèndum arran de les denúncies presentades a finals del mes passat per una seixantena d'advocats voluntaris. Un d'ells, David Casellas, ha explicat que l'objectiu és que s'investigui l'actuació policial per saber per quin motiu es va decidir l'ús de la força "desproporcionada" en quatre municipis de la comarca (Fonollosa, Castellgalí, Callús i Sant Joan de Vilatorrada), qui va dirigir aquest dispositiu, i quins són els agents que van fer actes de força. De la seva banda, alguns dels ferits han explicat que la seva única voluntat és que els fets no quedin impunes.

L'actuació policial de l'1-O es va saldar amb una cinquantena de víctimes al Bages, més d'una trentena són ferits i, la resta, són persones que es van quedar tancades dins els centres electorals sense possibilitat de sortir. A finals del mes d'octubre, una representació de lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa que, des del primer dia, havia donat assessorament gratuït a tots ells, va presentar set denuncies, quatre de col·lectives per a cada poble on es van fer actuacions policials violentes (Sant de Vilatorrada, Fonollosa, Castellgalí i Callús), i tres d'individuals per les víctimes més greus.

Un mes després, el Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa ha iniciat la investigació i, finalment, ha obert diligències per cadascun dels cinc col·legis electorals on es van produir els fets. Així doncs, aquest dimecres, el metge forense dels Jutjats de Manresa ha començat a visitar els lesionats per tal que li mostrin els informes mèdics de les lesions, i explorar aquells que encara tenen ferides o seqüeles. Tots els ferits reclamaran per les lesions i preveuen constituir-se com acusació particular. Un dels advocats que els assisteix de manera totalment gratuïta, David Casellas, ha valorat positivament aquest primer pas i el fet que, fins ara, la fiscalia no ha fet cap recurs ni s'ha posicionat en contra de les diligències. De fet, els ferits ja tenen previst declarar davant del fiscal a principis de gener.

Els afectats per les càrregues policials han estat citats en diferents dies, aquest dimecres ha estat el torn dels de Fonollosa i una part dels afectats de Castellgalí; el 13 de desembre hauran de ser visitats els veïns de Castellgalí que encara quedaran pendents; el 20 de desembre els ferits a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i, finalment, els dies 27 de desembre i 10 de gener els ferits a Callús i a l'institut Joncadella de Sant Joan.

Un cop els ferits s'hagin construït com acusació particular, el fiscal podrà demanar que se'ls interrogui i que declarin davant de fiscalia o als Jutjats per tal de demanar més aclariments.

"Volem que els fets no quedin impunes"



Dos dels ferits per les càrregues policials a Fonollosa, Xavier Manau i Aleix Pérez, han explicat, just abans d'entrar a la visita amb el metge forense, com van anar els fets el passat 1 d'octubre al seu municipi. Segons han relatat, les càrregues policials van ser "totalment desproporcionades" davant de gent indefensa, la majoria gent gran i nens. Un d'ells, fins i tot, va ser detingut "sense cap motiu", el van aïllar i el van separar del grup d'una forma "totalment violenta".

Segons ha explicat ell mateix, l'objectiu de les denúncies és que els fets no quedin impunes i no es passin per alt. "Encara hem de sentir com els qui ho van manar diuen que van fer bona feina, i això no pot ser", ha lamentat Pérez.