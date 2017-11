La restricció per contaminació s´obre amb deficiències a la campanya informativa

Les restriccions de cotxes contaminants a Barcelona començaran a aplicar-se aquest divendres sense que la Direcció General de Trànsit (DGT) hagi repartit tots els adhesius de classificació ambiental, rodons i de diferents colors que ja tenen alguns cotxes. En totes les comarques de la Catalunya Central, els conductors que no hagin rebut el distintiu el poden adquirir a Manresa: a l'oficina de Correus –pagant cinc euros– i al Montepio. Tot i que no és obligatori, de moment, portar l'adhesiu, sí ha de servir per facilitar la feina a les 48 patrulles de la Guàrdia Urbana de la capital catalana dedicades a controlar quins són els vehicles que poden circular per la ciutat els dies d'alta contaminació ambiental.

Les restriccions comencen amb els conductors desorientats i sense que la DGT hagi fet una campanya informativa. L'oficina de Correus a Manresa vendrà els adhesius a partir de demà i no tots els conductors el podran adquirir. Fonts de l'empresa pública han explicat a Regió7 que els tècnics informàtics encara estan treballant en l'accés de les seves oficines a les bases de dades de la DGT i no asseguren al 100% que demà estigui tot a punt. Dels quatre distintius que hi ha, només en repartiran els de tipologia C (turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener del 2006 i dièsel a partir del 2014) i la B (turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de l'any 2000 i de dièsel a partir de gener del 2006), que són la majoria. A partir del 15 de desembre, els propietaris de vehicles elèctrics o híbrids també podran adquirir el seu adhesiu.



Conductors sense l'etiqueta

El director del Montepio, Ramon Baraldés, destaca que hi ha molts conductors de la Catalunya Central que encara no tenen el distintiu, tot i que no sap quantificar quants no en disposen, i assegura que diàriament reben trucades de conductors preocupats perquè no els ha arribat. De fet, també es pot sol·licitar l'adhesiu a través del Montepio –tot i que no el donen al moment–, i a Baraldés li constava que ahir hi havia ciutadans a l'oficina de Correus a Manresa demanant informació. La DGT ha enviat l'adhesiu a quatre milions de conductors amb cotxe de la categoria B i C a tot l'estat. A la província de Barcelona hi ha 1.525.810 d'aquestes categories.

Fins l 15 de desembre els treballadors de l'oficina de Correus de Manresa hauran d'atendre els conductors de tota la regió que sol·licitin l'etiqueta. A partir d'aquesta data, Correus ha previst que s'hi afegeixin les oficines d'Igualada i Vic. Fins a mitjan mes que ve, pràcticament només s'atendrà la demanda a la ciutat de Barcelona, ja que de les 30 oficines on es podrà adquirir l'adhesiu, només sis estan situades fora de l'àrea metropolitana. Progressivament es podran adquirir a totes les oficines, i per tant també a capitals de comarca com Solsona i Berga, però fonts de Correus encara no saben fixar a partir de quan.



Sancions de fins a 100 euros

Les sancions per circular a les rondes i a l'interior de Barcelona, a partir d'aquest divendres, amb un vehicle matriculat fa més de 20 anys els dies d'alta contaminació ambiental serà de 100 euros. Ni l'Ajuntament de Barcelona ni la Generalitat han detallat com seran els controls, i la restricció s'aplicarà quan la concentració de partícules a l'atmosfera superi els llindars establerts, situació que es dóna durant uns dies dos o tres cops a l'any.

Els darrers dies, un anticicló ha elevat els nivells de contaminació atmosfèrica i avui la Generalitat ha de detallar com s'aplicarà des de divendres la normativa que entrarà en vigor.

Només els vehicles matriculats en els darrers vint anys podran circular de les 7 del matí fins a les 8 del vespre, l'endemà d'una declaració per part de la Generalitat d'episodi de contaminació atmosfèrica, sempre i quan sigui un dia laborable.

La normativa serà més restrictiva a partir del 2019. El 7% dels turismes (106.018) i el 16% de les furgonetes del país (22.049) no podran circular per Barcelona i 40 municipis més de l'àrea metropolitana. A partir del 2020, els cotxes matriculats abans del 1997 no hi podran circular, hi hagi o no un episodi de molta contaminació. L'objectiu és reduir el 30% en 15 anys les emissions contaminants associades al trànsit.