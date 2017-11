Va a denunciar que ha perdut el passaport amb 82 pastilles d´èxtasi a la bossa

A l'Oficina d'Atestats de la Policia Local de Manresa es va viure aquest dimecres una escena rocambolesca. Un home que hi va acudir per denunciar que havia perdut el seu passaport del Marroc va acabar detingut per un presumpte delicte contra la Salut Pública.

Els fets van tenir lloc cap a 2/4 de 2 del migdia. L'home, de 34 anys, va entrar a la seu de la policia per posar la denúncia. Quan el personal que el va atendre va introduir les seves dades al sistema, aquest va alertar que sobre la persona en qüestió recau un requeriment policial que li prohibeix l'estada al territori Schengen.

Arran de l'alerta, la Policia Local de Manresa va traslladar l'home a les dependències de la Policia Nacional. Allà va ser escorcollat i se li va trobar una bossa amb 82 pastilles de MDMA (èxtasi). El seu pes era d'uns 25 grams. Els agents van procedir a la seva detenció pel requeriment policial i com a responsable d'un presumpte delicte contra la Salut Pública.

Després de la lectura dels seus drets, el detingut va ser trasllat i lliurament als Mossos d'Esquadra previ reconeixement mèdic a l'Hospital.