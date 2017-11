El reforç del bus a Barcelona per pol·lució arriba a Vic i a Igualada, però no a Manresa

Manresa queda exclosa del reforç de bus quan hi hagi episodis d'alta contaminació atmosfèrica. Les restriccions de trànsit a Barcelona entren en vigor a partir de demà i s'aplicaran els dies amb nivells de contaminació elevats. Precisament aquests dies, els operadors de transport públic hauran d'activar els reforços perquè els ciutadans que no puguin entrar a Barcelona amb cotxe privat s'hi puguin desplaçar. La Generalitat ha previst t ampliar l'oferta de busos metropolitans i de la xarxa dels Bus Exprés, en la qual no està inclosa Manresa, a diferència d'altres ciutats de les comarques de la Catalunya Central com Igualada, Esparreguera o Vic.

Manresa no s'ha inclòs en les línies del Bus Exprés (amb més freqüències i trajectes directes a Barcelona) perquè prèviament s'havia de resoldre la polèmica de l'adjudicació de la línia Manresa-Barcelona, que va acabar als jutjats. Finalment una sentència va resoldre que Monbus havia de ser la companyia que l'explotés i aquesta és l'empresa que ofereix el servei des de fa un any, però en aquest temps no hi ha hagut avenços perquè Manresa entri en la xarxa del bus exprés.

Igualada i Esparreguera sí que tindran reforç de bus perquè formen part de la xarxa, amb viatges directes i més freqüents a Barcelona. Les línies de Bus Exprés, que gestiona la Generalitat, incorporaran 25 autobusos extraordinaris durant els episodis de contaminació per a totes les línies. Aquest divendres no hi haurà restriccions de trànsit, perquè, tot i estar en nivell de prealerta, no s'han superat els llindars establerts i, per tant, de moment no s'ha activat cap episodi d'alta contaminació atmosfèrica.

Tot i que Manresa es quedarà sense el reforç de bus, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han dit a Regió7 que en cap cas és un no definitiu, i que estudiarien el cas si detectessin que hi ha una alta demanda de passatgers que es desplacen de la capital del Bages a Barcelona. Especifiquen que el protocol encara mai no s'ha posat en marxa i que s'observaria quins són els punts a millorar.

També hi haurà reforç en el servei de trens. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) augmentarà l'oferta a la Línia del Vallès i a la del Llobregat–Anoia, ampliarà l'hora punta a tot el dia. Rodalies de Catalunya també eixamplarà l'oferta, i fins a les 11 del matí hi haurà la mateixa freqüència que a les hores punta a la R4, que connecta Manresa amb Barcelona, i a la R1. El departament de Territori no concreta si en les línies de tren que passen per les comarques de la Catalunya Central s'ampliarà el reforç a tota la línia o només a les poblacions més properes a Barcelona. Pel que fa a la concreció del reforç en aquestes línies, la Generalitat les explicarà 48 hores abans de cada episodi d'alta contaminació.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, va presentar ahir el protocol que el departament de Ter-ritori i Sostenibilitat activarà en cas de detectar alts nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) a la conurbació de Barcelona (Àmbit-40) a partir de demà. El protocol comportarà limitacions temporals de trànsit en algunes àrees. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs aplicaran restriccions a la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes de Barcelona.