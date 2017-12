Dos anys de presó per a un manresà que va agredir dos veïns amb una barra de ferro

La fiscalia demana dos anys de presó per aun jove manresà de 21 anys acusat d'haver agredit dos veïns amb una barra de ferro. Ahir s'havia de celebrar la vista oral per jutjar el jove, però finalment la fiscalia i el lletrat de la defensa van arribar un acord de conformitat. Al principi la fiscalia demanava quatre anys i mig de presó, però amb aquest acord l'acusat no haurà d'ingressar en un centre penitenciari, perquè la pena no supera els dos anys i l'acusat no té antecedents per agressió.

El jove haurà de fer treballs per a la comunitat durant 15 mesos i haurà de pagar 1.300 euros per responsabilitat civil, per les lesions que va provocar als seus veïns, i 150 euros de multa per amenaces.

Els fets van tenir lloc el 9 de juliol del 2016, cap a 2/4 de 3 de la matinada, al barri de la Plaça de Catalunya de Manresa. L'acusat, Alfonso O. G., va iniciar una discussió veïnal amb el matrimoni que són els seus veïns. Va agafar una barra de ferro i la va utilitzar per agredir l'home a la galta dreta, entre altres zones del cos, i després la dona al cap.