La Generalitat anuncia ara que Manresa tindrà Bus Exprés a la primavera

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha anunciat que Manresa disposarà del servei Bus Exprés a la primavera, el que donarà més freqüències i trajectes directes a Barcelona.

D'aquesta manera, la capital del Bages entrarà dins la xarxa de Bus Exprés, que a hores d'ara ja té més d'una quarantena de línies. Les xarxes d'altes prestacions són serveis d'autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència; l'ús de vehicles moderns i accessibles; velocitat comercial alta; informació en temps real, circulació per carrils segregats i una gran demanda.

Per donar resposta al gran increment de la demanda de serveis de transport interurbà amb autobús, la Generalitat desplega la implantació d'aquesta xarxa de vehicles d'altres prestacions, que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació, amb el nom d'Exprés.cat.

Pel que fa al fet que, a hores d'ara, Manresa hagi quedat exclosa del reforç de bus amb Barcelona quan hi hagi episodis d'alta contaminació atmosfèrica (les limitacions de trànsit a Barcelona entren en vigor avui) mitjançant la xarxa de Bus Exprés -de la qual sí que formen part ciutats de les comarques de la Catalunya Central com Igualada, Vic i Esparreguera–, el departament de Territori ha volgut subratllar que a Manresa es reforça la línia de Renfe de Rodalies, la R-4, mentre que en altres ciutats on es reforça el bus no és possible donar més servei de ferrocarril.

A la línia de Manresa de Renfe s'ampliarà el servei els dies amb nivells de contaminació elevats i fins a les 11 del matí hi haurà la mateixa freqüència que a les hores punta. No només hi haurà un reforç del Rodalies, sinó que Fer-rocarrils de Generalitat de Catalunya (FGC) també augmentarà l'oferta de la línia Llobregat-Anoia, que ampliarà la freqüència de l'hora punta tot el dia.

A partir d'avui entren en vigor les restriccions de trànsit a Barcelona els dies amb nivells de contaminació elevats. I és precisament en aquests dies quan els operadors de transport públic hauran d'activar els reforços perquè els ciutadans que no puguin entrar a Barcelona amb cotxe privat s'hi puguin desplaçar. L'operadora que oferirà el servei de Bus Exprés serà Monbus, que ja té la concessió de la línia Manresa-Olesa-Barcelona.

Tot i que el departament de Ter-ritori ha anunciat ara que Manresa tindrà el Bus Exprés a la primavera, si durant els propers mesos la Generalitat decreta alta contaminació atmosfèrica, no hi haurà reforç de bus a la capital del Bages. Els cotxes que tinguin més de 20 anys no podran circular per Barcelona, a partir de les Rondes, quan hi hagi alta contaminació.

Monbus està sent objecte de moltes queixes d'usuaris des que va assumir la concessió del servei, que fins fa 1 any oferia la UTE Bages Exprés, per sentència judicial després d'impugnar el concurs d'adjudicació de la línia Manresa-Olesa-Barcelona.