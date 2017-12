Quatre ferits lleus en un accident a Manresa

Quatre persones van patir ferides lleus en un accident de trànsit a Manresa. Dos cotxes van xocar a la carretera de Vic, a la zona de la Pujada Roja, divendres a la nit. Com a conseqüència de l´accident, quatre persones, ocupants del dos vehicles, van ser evacuades a l´Hospital Sant Joan de Déu.

No ha estat l´únic accident. Avui a dos quarts de 5 de la matinada, un vehicle ha xocat contra la façana d´un edifici del carrer de Sant Josep i arran de l´impacte, que no ha provocat ferits, s´ha trencat una escomesa de gas tot provocant una fuita. Els bombers que s´han apropat fins a lloc on ha xocat el cotxe, han hagut de retirar el vehicle per tallar la fuita i, tot seguit, s´han assegurat de que no hi hagués acumulació de gas a l´edifici.