La temperatura baixa en picat a la Catalunya Central

Fred intens a les comarques de la Catalunya Central. A Manresa, el mercuri del termòmetre va baixar fins a 3,2 graus centígrads negatius de mínima ahir i el temporal de neu va enfarinar la Cerda-nya. També va nevar al Moianès i a les cotes altes del nord del Berguedà i el Solsonès. La temperatura ha baixat en pocs dies, i és que a la capital del Bages la mínima ha caigut 7,6 graus en una setmana, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia.

El temporal de neu va afectar sobretot la Cerdanya, on va començar a fer acte de presència a la primera hora del matí, va arribar a la cota dels mil metres i va tenir incidència a tota la comarca. Tot i que només va nevar al matí, a Puigcerdà s'hi van acumular tres centímetres d'una capa blanca i persistent. Al Berguedà només va nevar en cotes altes, però estaven alerta davant la previsió de nevades i en municipis com Guardiola van activar el pla local de nevades per si a la nit començaven a caure els primers flocs de neu. I és que els ajuntaments van rebre l'avís de possibles nevades i forts vents. La neu va arribar a altres punts de la Catalunya Central, com Moià (on la mínima va ser de menys 3 graus) i a Collsuspina, tot i que sense la intensitat de les comarques més pirinenques.

Tot i que en alguns punts del país la neu va provocar problemes de circulació, el Servei Català de Trànsit (SCT) informava que els conductors no necessitaven cadenes per circular per les carreteres de la regió central ni en van haver de tallar cap pel temporal.

El termòmetre marcava registres sota zero en bona part del Pirineu a primera hora. A 2/4 de 7 del matí, Das de Cerdanya hi havia -10º C; a Guixers -8,6ºC; a Guardiola Berguedà -7,8ºC; a Oliana -7,7ºC; i a Puigcerdà -6,6ºC. Les temperatures han baixat en picat en la darrera setmana. Al municipi cerdà de la Molina es va assolir la mínima a les 7 de la tarda, -8,3, i divendres de la setmana passada era de 3,4. A la capital del Berguedà, on la mínima es va situar als 4,4 graus, la temperatura ha caigut gairebé nou graus en 7 dies. El vent que bufava en alguns punts del Prepirineu reforçava la sensació de fred.

A l'hora de tancar edició, persistien les temperatures gèlides. A Manresa, el termòmetre marcava 0,9 graus centígrads a les 9 del vespre i a Berga, 1,5 a les 8 del vespre. A la Cerdanya, en indrets com Martinet, la temperatura era a les 9 del vespre de -3,1.