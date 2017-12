Ensurt per un incendi de xemeneia a Balsareny

Els Bombers de la Generalitat es van activar aquesta passada nit de diumenge per apagar un foc de xemeneia a Balsareny. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 22.20 del vespre i es van desplaçar fins al carrer del Bruc, on hi havia el foc. Quan hi van arribar, no van haver d'actuar perquè l'incendi havia estat apagat pels mateixos veïns.