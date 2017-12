El judici contra els dos socis del grup TLB de Manresa serà el 20 de febrer

Jutjats de Manresa, on aquest dilluns no s´ha produït cap acord

Jutjats de Manresa, on aquest dilluns no s´ha produït cap acord

El judici contra els dos socis de l'empresa de comunicació Ràdio i Televisió de Manresa (RTVM), coneguda com a TLB, serà finalment el 20 de febrer a les 10 del matí, després que aquest dilluns s'hagi intentat arribar sense èxit a una conformitat entre les parts. Per aquest cas, tal com ja va avançar Regió7 el mes de gener passat, la fiscalia demana tres anys de presó per als dos socis per un delicte d'administració deslleial i diverses "irregularitats comptables" que haurien beneficiat altres empreses on també tenien participació.

Un dels dos socis acusats és l'empresari manresà Lluís Basiana, representant de la majoria d'empreses presumptament beneficiades. L'altre és Ignasi Ribas. Ambdós van ser consellers de l'empresa RTVM des de l'any 2005 fins el 2009.

Segons la fiscalia, els acusats haurien atorgat préstecs a altres empreses de Basiana a un interès inferior al mercat per valor de 453.000 o també haurien fet "autocontractes" de prestació de serveis entre les diferents empreses de l'empresari com ara assessorament o neteja.

El fiscal també ha investigat pagaments no justificats per valor de 215.000 euros o la "simulació" d'una situació de solvència de Ràdio Ciutat de Manresa. L'acusació de la fiscalia va néixer arran de l'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer l'any 2015 a les oficines de les empreses sota sospita.