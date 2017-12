Un camió accidentat a Castellolí embussa tot el matí l´autovia A-2

Un camió que circulava aquest dimarts al matí per l'autovia A-2, en sentit Lleida, ha fet tisora i s'ha accidentat en un marge de la via. Com a conseqüència, la calçada s'ha hagut de tallar i s'han format cues de més de set quilòmetres, segons Trànsit.

Els fets han tingut lloc a 2/4 de 9 del matí a la sortida del túnel del Bruc, a l'altura del quilòmetre 564. El conductor ha resultat il·lès. A causa del tall de la calçada, la circulació ha estat desviada per l'antiga N-II, pel Coll del Bruc.

Cap al migdia, un cop retirat el camió, la calçada s'ha reobert a la circulació, que ha tardat en normalitzar-se.