L´advocada de Manresa acusada de fer mentir un fals testimoni nega els fets

L'advocada de Manresa acusada de fer mentir un fals testimoni ha negat els fets durant el judici que s'ha celebrat aquest dimarts al Jutjat Penal 2 de la capital bagenca. Segons ha declarat, ella no coneixia l'acusat, ni tampoc hi va tenir mai cap contacte ni li va donar cap indicació. En aquest sentit, ha explicat que els seus clients (també acusats en el judici) li van confessar que aquella persona era qui conduïa el vehicle i, per això, es va veure "amb l'obligació professional de proposar-lo com a testimoni".

Tanmateix, la fiscalia considera provat que l'advocada va fer mentir un fals testimoni i manté la petició de pena de dos anys de presó i una multa de 1.800 euros, a més d'una inhabilitació de tres anys per a l'exercici de la seva professió. El judici, que s'ha celebrat finalment aquest dimarts després d'haver estat suspès en moltes ocasions, ha quedat vist per sentència. El cas és insòlit perquè en poques ocasions una advocada acaba sent jutjada per haver promogut suposadament un fals testimoni com a estratègia de defensa.

Els fets es remunten al desembre del 2009 i parteixen d'un cas de desobediència a l'autoritat en què un cotxe que portava el logotip d'una empresa de construccions del Bages va fugir d'un control policial. Tot i que els mossos no van poder aturar el vehicle, els agents van identificar el conductor com el fill del propietari de la constructora.

En el judici, celebrat dos anys després al Jutjat Penal 3 de Manresa, el fill del propietari de la constructora va negar els fets, i un testimoni, citat per l'advocada manresana, va confessar que era ell el conductor del vehicle. Tot i així, el jutge va donar credibilitat als mossos i va acabar condemnant el fill de la constructora per delicte de desobediència, en una sentència que després va confirmar l'Audiència de Barcelona.

Davant d'això, la fiscalia va denunciar penalment el testimoni per la seva falsa declaració, en una querella en la qual va incloure dos homes més i l'advocada. La fiscalia considera que la lletrada va citar com a testimoni el jove –amic d'un dels acusats-, que va acceptar declarar com a fals testimoni i confessar-se com a conductor.

Durant el judici celebrat aquest dimarts, l'acusat de fals testimoni ha reconegut haver mentit per fer un favor a un amic, i ha acusat l'advocada de fer-lo mentir i de dir-li que, com a molt, li podria caure una multa. L'acusat ha negat haver-ho fet a canvi de cap prestació econòmica, un fet que la fiscalia no es creu tenint en compte la situació laboral de l'acusat en aquell moment.

D'altra banda, durant la seva declaració, l'advocada acusada ha negat haver fet mentir el fals testimoni, i ha dit que es va creure el relat dels seus clients i, per això, va proposar el jove com a testimoni. Segons ha assegurat, mai va tenir cap contacte amb el fals testimoni a excepció del dia de la vista, en què li va demanar que declarés el que havia passat. L'acusada s'ha mostrat "atònita" per l'acusació de la fiscalia i ha dit que, durant el judici, ha quedat provat que ella mai va tenir cap mena de contacte amb el fals testimoni i que, per tant, no l'hauria pogut fer mentir de cap manera ni preparar el seu fals relat.

Durant les conclusions, la fiscalia ha considerat provat que l'advocada i la resta d'acusats van fer una estratègia de defensa basant-se en un testimoni fals. Una acusació que la defensa de l'advocada i dels altres dos acusats no comparteixen, ja que consideren que el ministeri es basa només en una hipòtesis i en la declaració d'un dels acusats, la del fals testimoni.

Segons aquesta defensa, l'únic que es beneficia d'això és el fill de la constructora condemnat per desobediència a l'autoritat, algú a qui, segons han dit, li interessa que sigui així perquè, per culpa d'aquests antecedents, no es va poder col·legiar-se com advocat i, per tant, exercir com a tal. En aquest sentit, la defensa ha insinuat que el fals testimoni ha acusat l'advocada per beneficiar aquesta persona.

De la seva banda, la defensa del fals testimoni ha posat sobre la taula el fet que el seu client ha reconegut haver mentit i s'ha ofert a dir la veritat perquè "vol fer net". En aquest sentit, ha demanat que, en la sentència condemnatòria, el jutge acabi tenint en compte aquest fet i, per tant, li apliqui atenuant i la mínima pena.