L´alcalde de Balsareny denuncia als Mossos l´escarni de 30 ultres espanyolistes a casa seva

L'alcalde de Balsareny, Isidre Viu (ERC), va denunciar ahir als Mossos d'Esquadra l'escarni que una trentena d'ultres espanyolistes, d'arreu del Bages, van fer dissabte a la tarda davant de casa seva, quan ell no era al domicili, però sí la seva esposa i el seu fill, major d'edat. Els assetjadors van llançar ous a la façana, van trucar insistentment al timbre de l'habitatge (on van col·locar escuradents perquè no parés de sonar), van cremar estelades i van fer sonar a tot volum el Y viva España de Manolo Escobar.



Segons la denúncia del batlle, a la qual ha tingut accés aquest diari, a la concentració ultra hi havia «entre 25 i 30 persones». D'aquestes, Isidre Viu va identificar dos dels tres homes que van participar més activament en l'assetjament. Un d'ells és Jordi Cervantes, el veí de Balsareny a qui algú va intentar cremar la bandera espanyola que té penjada al seu balcó, dissabte a la matinada. Els Mossos, tal com va publicar diumenge aquest diari, investiguen aquests fets d'ofici, encara que ni Cervantes ni ningú més de la seva família no han presentat cap denúncia a la policia (sinó únicament als mitjans de comunicació).



L'escarni a casa de l'alcalde es va produir dissabte a la tarda, després d'una concentració de suport convocada davant del domicili de Cervantes, on van acudir diversos ultres de Balsareny i d'altres municipis del Bages. Segons explica Viu, a la concentració hi havia preventivament una patrulla dels Mossos, que van ser avisats pels vigilants municipals.



Els concentrats van acabar anant fins a casa de l'alcalde. «Van cremar estelades, van trencar ous, van posar el Y viva España de Manolo Escobar, van trucar a timbres sense parar, van anar cridant que vingués el covard de l'alcalde...», va relatar Isidre Viu ahir a aquest diari, a la sortida de la comissaria dels Mossos de Manresa, després d'haver-hi acudit a presentar la denúncia. Viu, que no era a casa en el moment de l'escarni, ha denunciat els fets que li van explicar la seva esposa i el seu fill.



Segons explica, la seva dona va acabar baixant al carrer i va parlar amb els tres homes que eren just davant de casa (la resta de concentrats estaven situats a pocs metres, al darrere). D'aquests tres individus, un d'ells anava amb la cara tapada, però la seva esposa va poder identificar Cervantes i un altre jove originari del poble.



«He decidit denunciar-ho perquè és un fet molt greu», va explicar Isidre Viu, que, d'altra banda, va voler deixar clar que «també és molt greu el que va passar la nit de divendres a dissabte», quan algú va causar un petit incendi a l'entrada del bloc on viu Cervantes, després d'intentar cremar sense èxit la bandera espanyola.



Sobre l'autoria d'aquests fets, de moment es desconeix, però els Mossos continuen la investigació. Ara per ara, l'alcalde considera que «tot el que podríem dir són especulacions». Però subratlla el següent: «És deplorable ho hagi fet qui ho hagi fet: tant si ho ha fet algú de la seva corda com si ho ha fet un independentista».



El mateix dissabte, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el candidat del PP català, Xavier Garcia Albiol, es van apressar a condemnar els fets i a trucar a la parella de Jordi Cervantes.



Isidre Viu assegura que no comprèn per què els ultres que es van concentrar a casa de Cervantes, per mostrar-li el seu suport, van acabar anant a casa seva a fer-li un escarni. «No entenc quina relació té una cosa amb l'altra», diu.