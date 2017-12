Mor un jove francès en caure accidentalment des d´un segon pis a Manresa

Un jove francès de 20 anys, Baptiste Richaume, va morir dissabte a la matinada en caure accidentalment des d'un balcó al carrer Mossèn Vall de Manresa, segons van confirmar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra. El noi, que estudiava Fisioteràpia a la UManresa-FUB, es va precipitar des d'un segon pis quan estava celebrant una festa amb amics seus, a casa d'un d'ells. Com a conseqüènca, va morir a l'acte.

Els fets van tenir lloc a la 1 de la matinada, en un domicili situat al carrer Mossèn Vall (al barri de Valldaura), on viu un amic de la víctima. Aquella nit, segons fonts veïnals, el jove francès havia acudit a casa del seu company, juntament amb altres amics, per sopar i per passar la vetllada plegats.

Cap a la 1 de la matinada, els joves eren al balcó de la casa. En un moment determinat, quan Baptiste Richaume estava repenjat a la barana, va caure accidentalment al buit, en circumstàncies que no han transcendit. Durant la caiguda, el jove va picar de cap contra una furgoneta aparcada i, posteriorment, es va acabar precipitant a la vorera.

Fins a l'indret dels fets s'hi van traslladar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Manresa i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el personal del qual va confirmar la mort de la víctima.

El cadàver va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia, per tal de fer-li l'autòpsia. Ahir, la seva família francesa va iniciar els tràmits de repatriació, que es duran a terme en els propers dies. El noi serà enterrat al seu poble natal, Olivet, situat al departament francès de Loiret.

El jove feia pocs mesos que vivia a Manresa i estava estudiant el primer curs de Fisioteràpia a la UManresa-FUB, on la notícia va consternar ahir els companys i els professors de la víctima. Per aquest motiu, el servei d'atenció psicològica del centre ha iniciat una teràpia de suport als companys més propers a l'estudiant mort per facilitar-los la superació del xoc emocional. La FUB, a més, es va posar en contacte amb els pares de la víctima per facilitar-los els tràmits de repatriació cap a França.

Fonts d'UManresa-FUB van lamentar els fets i van assegurar que «la comunitat universitària està molt commocionada i trista per la pèrdua sobtada i traumàtica d'un dels seus membres més joves». Segons van afegir, «malgrat el dolor i la demanda dels mateixos companys, s'està fent un esforç per mantenir l'activitat acadèmica amb normalitat». Per aquest motiu, ahir les classes es van fer com sempre, tant als estudis de Fisioteràpia com a la resta de graus, sense cap alteració.