Un radar multarà durant quinze dies els conductors veloços de Sallent

Sallent ha estrenat un radar que multarà els conductors que superin la velocitat màxima establerta. Aquesta campanya preventiva, iniciada dijous passat, durarà dues setmanes i té l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles al nucli urbà de Sallent i evitar situacions de risc per als usuaris de la via pública. Des de l'agost passat, el municipi de Sallent ja ha anat incorporant diverses mesures per controlar l'excés de velocitat. Una d'elles ha estat un radar pedagògic que, a part d'informar els conductors de la seva velocitat real, ha registrat que el 33% dels vehicles superava el límit permès.