Veïns de Balsareny van reconèixer la veu de l´ultra que va insultar gent al Collbaix

«Hauríeu d'estar tots a la presó. I afusellats. Si tornés Franco un altre cop, no en deixaria ni un. Cabrons, terroristes, colpistes!». Són alguns dels insults i amenaces que un home va adreçar a un grup d'excursionistes que s'estaven fotografiant amb una estelada a dalt del cim del Collbaix, el 22 de novembre passat. L'individu en qüestió va enregistrar ell mateix un vídeo dels fets, tot gravant els excursionistes, mentre els anava insultant. A ell no se'l veia, però sí que se li sentia la seva veu.



El vídeo va ser penjat per algú a Internet i s'ha fet viral a les xarxes socials. Gràcies a això, veïns de Balsareny van reconèixer la veu de l'individu i van sospitar que es tractava de Jordi Cervantes, l'ultra balsarenyenc que aquest dissabte va promoure l'escarni a casa de l'alcalde i que hores abans havia denunciat a la premsa l'intent de crema d'una bandera espanyola.





Els veïns que van identificar la seva veu es van posar en contacte amb el grup de senderistes afectats, que pertanyen al. Els balsarenyencs van enviar-los fotos amb la cara de Jordi Cervantes (les que ell mateix té penjades a les xarxes socials). ILi recordaven la cara, però l'única foto que li havien pogut fer havia estat d'esquena, quan es retirava del lloc dels fets. Aquesta imatge, que es va penjar igualment a les xarxes, també va ajudar els veïns de Balsareny a reconèixer Jordi Cervantes com l'autor dels fets.Així ho ha relatat a aquest diari el Centre Excursionista del Penedès, que afegeix que ja han acudit als Mossos per revelar la nova informació. La policia catalana continua la investigació del cas.El Centre Excursionista afegeix que, molt probablement, Cervantes va gravar els independentistes perquè buscava una reacció violenta d'ells. Entre els insults que els adreçava, també hi havia molts insults masclistes: «Mal follada! Vés a casa a fer la feina, marrana, que tens tots els llits per fer».