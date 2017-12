Detingut a Olesa per llançar una bombona de butà contra la seva mare

La Policia Local d'Olesa de Montserrat va detenir aquest dilluns un jove de 31 anys acusat d'haver llençat una bombona de butà contra la seva mare, després d'amenaçar-la de mort. La dona, de 54 anys, va esquivar l'impacte de la bombona, però va haver de ser atesa pel SEM per una crisi d'ansietat.

Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc a 2/4 de 9 el matí. La Policia Local va ser alertada per la víctima, que manifestava estar molt nerviosa, perquè el seu fill li havia llançat una bombona de butà contra ella, després d'amenaçar-la de mort.

Mentre la dona era atesa, la Policia Local va fer una recerca i va localitzar i detenir el presumpte autor dels fets. Es dóna la circumstància que l'acusat ja tenia una ordre d'allunyament a la seva mare per fets similars. L'olesà va ser detingut per un delicte d'amenaces i per trencament de condemna.