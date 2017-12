Un dels ultres de Balsareny, jutjat per atacar un rètol independentista a Sallent

La fiscalia demana un any i mig de presó per a l'ultraespanyolista de Balsareny Raúl Macià Pastor per haver arrencat el gener passat un dels rètols de «Municipi per la independència» de Sallent, segons l'escrit d'acusació fiscal, al qual ha tingut accés Regió7. L'acció va ser gravada en un vídeo que va ser difós viralment a la xarxa, gràcies al qual la Policia Local de Sallent va poder identificar Macià com el presumpte autor dels fets.

L'home, que anirà a judici per aquest cas la setmana vinent, està acusat per la fiscalia d'un delicte de danys, però no hi afegeix cap agreujant ideològic. I és que únicament li atribueix un «ànim de menyscabar el patrimoni aliè», sense cap altra intencionalitat.

Es dóna el cas que, des de fa dos mesos, Macià està tancat a la presó de Lledoners, complint una condemna d'onze anys, emesa el 2008, pels delictes de detenció il·legal i robatori, segons va explicar ell mateix a Regió7 el març passat. Quan el gener va cometre presumptament els fets de Sallent, estava en règim de tercer grau, gaudint de llibertat. Des de llavors, el jutge l'ha retornat a presó dues vegades: el febrer (durant poques setmanes) i a l'inici d'octubre. El seu reingrés a presó ha estat aprofitat per grups d'extrema dreta per afirmar falsament, amb campanyes a Internet, que és un «pres polític» per les seves accions antisobiranistes.

Macià, precisament, forma part d'un grup d'ultres de Balsareny on també es troba Jordi Cervantes (un dels promotors de l'escarni de dissabte passat a casa de l'alcalde, d'ERC) i la seva dona, Cristina Arias, que el mateix dia va rebre la trucada de Mariano Rajoy (i tuits de suport d'Arrimadas i de Rivera) perquè algú havia intentat cremar la bandera espanyola del seu balcó, un fet que està sent investigat pels Mossos. La parella, però, no ha presentat denúncia a la policia.

Ara, Raúl Macià ha estat citat per a dimarts vinent al Jutjat Penal 2 de Manresa, on, en cas que continuï a presó, haurà d'acudir custodiat i emmanillat. El fiscal considera que Macià, entre el 3 i l'11 de gener del 2017, «va arrencar el senyal de trànsit 'Sallent', el qual portava el cartell addicional 'Municipi per a la independència'». El rètol era a l'enllaç de la sortida nord de la C-16 i la seva instal·lació responia a un acord del ple municipal.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte de danys i, a banda de la pena de presó, vol que Macià pagui una multa de 2.700 euros. A més, demana que indemnitzi l'Ajuntament de Sallent amb 652 euros, pels danys i la reparació.

Mentre estava en llibertat, Macià, simpatitzant del partit ultra Vox, es va fer popular en cercles d'extrema dreta, per les seves accions antiindependentistes, que difonia per la xarxa. Per exemple, la retirada d'estelades i cartells sobiranistes del carrer i la penjada de banderes espanyoles en llocs com l'ajuntament de Balsareny, després d'enfilar-se al balcó.

El setembre passat, els Mossos van denunciar Macià per l'article 514.4 del codi penal, acusant-lo d'haver intentat impedir el legítim dret de manifestació, després d'haver volgut boicotejar la Marxa de Torxes de Balsareny, acompanyat d'altres persones. La policia va permetre que es pogués fer l'acte i, a més, va denunciar un altre dels congregats, perquè duia a sobre una arma prohibida, coneguda amb el nom de munchaco.

Entre els ultres que solen acompanyar Macià i Cervantes, hi ha veïns de Balsareny i d'altres llocs del Bages, alguns simpatitzants de grups com la Hermandad Hermanos Cruzados. L'alcalde, Isidre Viu, assegurava en l'edició d'ahir a aquest diari que causen temor entre alguns veïns.