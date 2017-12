Crema la xemeneia i una part del sostre d´un habitatge de l´Ametlla de Casserres

La xemeneia d'una llar de foc i una part del sostre es van incendiar aquest dimecres a la nit, cap a 3/4 de 12, al nucli de població l'Ametlla de Casserres, que pertany a Casserres.

El foc es va originar al carrer Principal, número 7, al segon pis. Quan els veïns de l'immoble van donar l'avís als Bombers de la Generalitat, el foc ja havia estava apagat per ells mateixos, per la qual cosa van demanar al cos d'emergències que únicament realitzés una revisió de l'habitatge.

Els efectius que s'hi van desplaçar van comprovar que el foc estava completament apagat, que no hi havia fum i que les parets s'havien refredat, per la qual cosa, es van retirar.