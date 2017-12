Detingut un jove de 20 anys a la Seu d´Urgell per vendre marihuana a menors

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2 de desembre un home de 20 anys, veí de la Seu d'Urgell i de nacionalitat espanyola, per vendre, presumptament, marihuana a menors. La policia catalana va rebre un avís a finals de novembre informant que s'estava traficant amb aquesta substància a l'entorn d'un centre escolar de la capital alturgellenca. En fer-se càrrec de la investigació, els Mossos van constatar que el jove arrestat, que tenia antecedents anteriors per delictes contra la salut pública, utilitzava fins i tot una menor per fer el passi final de la droga.

Un cop detingut el jove, dissabte passat, es va fer una entrada i perquisició al seu domicili, al carrer Bisbe Iglesias Navarri de la Seu d'Urgell. Els Mossos van localitzar una dotzena de bosses de marihuana preparades per la venda i també substància en brut. En total 102 grams, amb un valor aproximat de 500 euros. A més van comissar 915 euros en bitllets fraccionats que presumptament provindrien de la venda de droga. El jove, acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública, va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria i està pendent de passar a disposició judicial.