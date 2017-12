Sis detinguts per tenir una macroplantació de maria a casa de l´exalcalde de Cercs

La Policia Nacional ha detingut sis homes acusats de posseir una macroplantació de marihuana a l'interior d'un xalet de Cercs, que és propietat de l'exalcalde del municipi Ferran Civil. Els arrestats, originaris de l'Europa de l'Est, havien llogat l'immoble feia prop de dos anys, a través d'una immobiliària. La casa era antigament el lloc de residència de Civil, que va ser alcalde durant 21 anys i que en l'actualitat viu fora del poble.

L'operació policial es va dur a terme la setmana passada i no només es va fer a Cercs, sinó en una desena d'habitatges més d'arreu de Catalunya. El dispositiu ha permès desarticular una gran xarxa vinculada al narcotràfic que es dedicava a la producció i venda de marihuana a gran escala.

Els fets, dels quals la Policia Nacional encara no ha informat públicament, van tenir lloc dimarts de la setmana passada. Més d'una vintena de policies nacionals, arribats en diferents vehicles, van irrompre al nucli de Sant Jordi de Cercs i es van dirigir a la casa de l'exalcalde. Els agents portaven una ordre judicial per escorcollar l'immoble, de forma simultània al desplegament que s'estava fent en altres llocs de Catalunya.

A l'interior del xalet de Cercs hi van descobrir una plantació totalment equipada, amb làmpades i aires condicionats, i que contenia centenars de plantes de marihuana. Per no despertar sospites, els inquilins havien punxat l'electricitat a la via pública.

En el moment de l'entrada policial, a la casa hi havia dos individus, que van ser detinguts. Posteriorment, la Policia Nacional va detenir quatre homes que estaven vinculats a la mateixa plantació de Cercs. Tots sis tenien una presència més o menys estable al xalet.

Els detinguts havien llogat la casa de Ferran Civil fa prop de dos anys, i ho van fer a través d'una immobiliària, que va fer d'intermediària entre Civil i els inquilins. Durant tot aquest temps, els acusats no havien despertat cap sospita entre el veïnat.

De fet, el primer sorprès és l'actual alcalde, Jesús Calderer, que viu just davant de la casa escorcollada. «Eren discrets, però es mostraven molt amables i col·laboradors amb els veïns. Recordo que un d'ells, per exemple, una vegada es va prestar a ajudar un veí a pintar la porta del garatge», explicava ahir Calderer, que afegia que mai ningú no va pensar que podien tenir una macroplantació de marihuana ni que es podien dedicar a cap tipus d'activitat delictiva.

Ferran Civil, exalcalde de Cercs per CiU i exvicepresident de la Diputació, està retirat de la vida política des del 2015, quan va renunciar a presentar-se a la releecció. Civil, que va ser condemnat per un delicte urbanístic durant la seva etapa a l'alcaldia, no va voler fer ahir declaracions sobre les detencions dels seus inquilins.