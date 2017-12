Unes 200 persones rebutgen el feixisme a Balsareny i demanen «conviure en pau»

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest divendres a la tarda a la plaça de la Mel de Balsareny per deixar clar que "el feixisme no té cabuda al Bages ni enlloc" i per demanar "conviure en pau". L'acte s'havia convocat com a resposta de la manifestació espanyolista que hi havia organitzada a la mateixa hora molt a prop, a la plaça de l'Ajuntament, una concentració que finalment no s'ha celebrat, després que els grups d'ultradreta que l'havien impulsat s'hagin fet enrere.

A la concentració antifeixista, promoguda pel CDR de Balsareny i per Unió contra el Feixisme i el Racisme del Bages, entre d'altres, hi han acudit veïns de Balsareny i d'arreu del Bages i del Berguedà, per donar suport als balsarenyencs que des de fa mesos se senten intimidats per un grup d'ultres espanyolistes del poble. L'acte s'ha celebrat presidit per una pancarta amb el lema "Volem conviure en pau".

"Portem massa mesos patint agressions i insults, danys a façanes i als cotxes", ha lamentat un dels veïns de Balsareny que han llegit els manifestos. "Els últims esdeveniments han estat la gota que ha fet vessar el got. Si fins ara no havíem actuat, ha estat per no atiar el foc i per intentar no caure en les seves contínues provocacions", ha explicat, tot afegint: "Però ha arribat un moment en què no hem pogut més. I aquest moment ha estat quan es va convocar una manifestació feixista a Balsareny. Aquí ens vam quadrar i vam dir prou. No volem que el feixisme i l'autoritarisme es passegin impunentment pels nostres carrers".

Entre els assistents, hi havia regidors de l'Ajuntament i el candidat bagenc de la CUP al Parlament, Ramon Vancells, que, en declaracions als mitjans de comunicació, ha alertat que els ultradretans s'han sentit amb força darrerament en actuar en pobles com Balsareny "instigats per l'aplicació del 155 i per la repressió de l'estat". Segons ha denunciat, "han vist l'oportunitat de sortir al carrer i de trencar la pau que tota la vida s'ha viscut en un poble com Balsareny".

La concentració ultra, finalment, no s'ha celebrat. Grups d'ultradreta com Somatemps l'havien organitzat inicialment amb el pretext de donar suport a la família de Balsareny que va denunciar un atac a la bandera espanyola de casa seva, dissabte passat (i que el mateix dissabte va derivar en un escarni davant de la casa de l'alcalde, Isidre Viu, d'ERC). Aquesta mateixa família, però, va demanar dijous que es desconvoqués l'acte, cosa que finalment s'ha fet. A les 5 de la tarda, l'hora en què estava convocada, cap espanyolista, per tant, no ha acudit a la plaça de l'Ajuntament.

Sí que han arribat a Balsareny mitja dotzena de persones amb banderes espanyoles que no s'havien assabentat de la desconvocatòria de l'acte. Aquest petit grup s'ha quedat a uns metres de la concentració antifeixista, a la plaça de la Mel, sense que s'hi hagi arribat a acostar, i finalment ha marxat. Els Mossos d'Esquadra, que han desplegat dues furgonetes i diverses patrulles a Balsareny, han vigilat de prop la concentració per evitar que cap grup hi pogués provocar incidents.