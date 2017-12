La policia manté oberta la investigació de la banda de traficants detinguts a Cercs

La Policia Nacional manté oberta l'operació que la setmana passada va permetre detenir sis narcotraficants a Cercs. Els arrestats, tal com va publicar ahir aquest diari, havien llogat la casa de l'exalcalde de Cercs Ferran Civil, i havien muntat a l'interior una macroplantació de marihuana.

Segons van concretar ahir fonts policials, els agents hi van intervenir prop d'un miler de plantes, que tenien una instal·lació completa, amb làmpades i aires condicionats. Tots els detinguts de Cercs són els inquilins de la casa, originaris de països de l'Europa de l'Est. La investigació, però, no està tancada, ja que la policia no descarta més detencions i escorcolls arreu de Catalunya, a banda dels que ja es van fer la setmana passada. Per aquest motiu, el cos policial no va donar ahir més detalls del cas. Segons va dir, es tracta d'un grup de narcotraficants amb diverses ramificacions.