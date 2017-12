El veí de Balsareny a qui van intentar cremar la bandera espanyola es desmarca de tot

Tros de balcó cremat just a sota de la bandera espanyola de Cervantes ARXIU PARTICULAR

Jordi Cervantes, el propietari de la bandera espanyola que algú va intentar cremar a Balsareny, s'ha desmarcat expressament de la concentració espanyolista convocada per a avui al poble en suport a ell i la seva família. Per aquest motiu, la seva celebració quedava aquest dijous a l'aire. Cervantes, a més, diu que ell no va assetjar la casa de l'alcalde (tot i admetre la seva assistència a la concentració) i nega ser l'home que va amenaçar i insultar independentistes al Collbaix.

«Per motius personals, familiars i socials, jo i la meva parella som els primers interessats que tot això s'acabi i que, per tant, no es faci aquesta concentració, que nosaltres mai no hem promogut», va assegurar aquest dijous Cervantes a Regió7. «Jo i la meva parella estem intentant que no es faci, però això ja no depèn de nosaltres», va dir.

Aquest dijous a la tarda, algunes plataformes espanyolistes a Internet anunciaven la suspensió de l'acte, però es desconeix si finalment grups de persones acabaran responent igualment a la convocatòria inicial, prevista a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Mitja hora abans, a la plaça de la Mel, s'ha convocat una contramanifestació antifeixista, impulsada en aquest cas per Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Bages.

Jordi Cervantes i la seva parella, Cristina Arias, van entrar aquest dijous una instància a l'Ajuntament de Balsareny desmarcant-se de la concentració. «Hem intentat parar l'acte per tots els mitjans i, en no poder-hi fer res, ens desvinculem completament de la iniciativa», diu la instància, que agraeix les mostres de suport rebudes davant «del lamentable acte vandàlic» que van rebre dissabte, i pel qual van arribar a rebre la trucada de Rajoy (vegeu Regió7 de diumenge).

Cervantes assegura a aquest diari que desconeix qui va ser l'autor de l'incendi i ignora si es va tractar d'una «bretolada» o d'una acció «amb mala llet». Segons relata, «estàvem dormint i el gos va bordar. Vam obrir la porta de l'escala i se'ns va omplir el pis de fum. Tots els veïns vam sortir al balcó i vam trucar als Bombers». Segons afegeix, «vam veure que el foc era a baix, a l'entrada: algú havia tirat un pal encès a la catifa. I vam veure que algú havia intentat cremar la bandera que tenim al balcó».

Encara que no van presentar denúncia als Mossos, Cervantes assegura que sí que van denunciar els fets «a la Ciutat de la Justícia de Barcelona», el mateix dissabte. «Als jutjats de Manresa, no responia ningú al telèfon», diu. Segons afegeix, el president de l'escala «sí que va denunciar els fets als Mossos», perquè els danys van afectar l'edifici comunitari.

Cervantes nega que ell o la seva dona siguin militants de cap organització d'ultradreta, malgrat que les fotografies a les xarxes socials els hi relacionaven. «Nosaltres no ens considerem ultres, només defensem la unitat d'Espanya», diu. Reconeix que dissabte a la tarda era en el grup que va fer un escarni davant de la casa del batlle de Balsareny (tal com va publicar dimarts aquest diari), però assegura que «jo no vaig cremar estelades ni vaig llançar ous ni vaig fer res».





«No sóc l'home del Collbaix»

Cervantes també nega ser l'home que va insultar independentistes al Collbaix, una acció gravada en vídeo i difosa a les xarxes. El Centre Excursionista del Penedès, on pertanyen els increpats, va reconèixer Jordi Cervantes com l'home que els va insultar, gràcies a les fotos seves que ell tenia penjades a la xarxa, segons va explicar l'entitat a Regió7. Però ell ho nega: «No, jo no sóc l'home del Collbaix. No entenc per què diuen això. Pel que he llegit, aquell home anava amb la cara molt tapada».