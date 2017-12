Un manresà s´enfronta a 4 anys de presó per apallissar la parella i trencar-li el dit

La fiscalia demana quatre anys de presó per a un veí de Manresa, David H. H., acusat d'haver apallissat la seva parella i d'haver-li fracturat un dit. L'home, que ja té en vigor una ordre d'allunyament respecte a la víctima, serà jutjat aquest mes per un delicte de violència en l'àmbit familiar, amb l'agreujant de reincidència.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 24 d'agost passat, al domicili que compartien David H. H. i la víctima, al barri de la Balconada. L'home es va dirigir a la seva parella, la va insultar i li va dir que li donaria «hòsties cada cinc minuts».

A continuació, segons la fiscalia, la va agafar dels braços en repetides ocasions, la va sacsejar, la va tirar a terra i li va propinar puntades de peu al cos i bufetades a la cara. A més a més, li va agafar el dit polze de la mà dreta, li va retorçar i li va doblar.

Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir una fractura de la falange del dit, així com nombrosos hematomes per totes les parts del cos, inclòs el cap, cosa que li va provocar una cefalea. Les ferides van tardar un mes i mig a curar-se.

El mateix dia, la dona va anar a curar-se a Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va denunciar que havia estat agredida pel seu company sentimental, que va quedar detingut pels Mossos d'Esquadra.

Davant d'això, el Jutjat de Violència Domèstica de Manresa va imposar a l'acusat una ordre provisional d'allunyament de 150 metres de l'acusat cap a la víctima i li va prohibir establir-hi cap tipus de relació, a l'espera de la celebració del judici. El jutge no es va creure el relat de l'acusat, que al jutjat va negar els fets, però no va saber dir on era ni amb qui estava en el moment de l'agressió. A més, quan va ser detingut pels Mossos, va optar per no declarar.

Es dóna el cas que l'acusat ja tenia antecedents penals, per agressions en l'àmbit familiar i per altres delictes violents com agressions i robatoris amb intimidació. De fet, el maig passat ja va ser condemnat per un delicte de lesions.

Ara, David H. H. anirà a judici aquest desembre al Jutjat Penal número 1 de Manresa, per la brutal agressió a la seva parella. A banda de la pena de quatre anys de presó, la fiscalia també reclama que se li imposi la prohibició de residir i visitar Manresa, així com una ordre d'allunyament d'un radi d'un quilòmetre respecte a la víctima, durant l'any següent a la seva sortida de la presó. La víctima, segons la fiscalia, ha renunciat a ser indemnitzada.