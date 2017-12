Regulen l´accés al Túnel del Cadí davant la gran quantitat de cotxes

La Cerdanya està registrant cues importants de cotxes que es desplacen a l´àrea metropolitana en l´operació tornada del pont de la Puríssima.

El Servei Català de Trànsit informa de que s´està regulant l´accés al Túnel del Cadí davant la gran quantitat de vehicles que estan circulant a la C-16 en direcció Barcelona i a les carreteres que connecten amb aquesta via. Els problemes més s´estan produint just abans d´entrar al túnel, on hi ha dos quilòmetres de cua, i també a la C-162, des d´Alp fins a Urús, en un tram de sis quilòmetres.

Per evitar que una gran quantitat de vehicles es quedin aturats, sense poder avançar, a l´interior del túnel, s´està donant pas intermitent als cotxes que des dirigeixen a Barcelona. Aquest operatiu està provocant que molts dels cotxes que aquest matí han sortit dels nuclis de la Cerdanya i les pistes d´esquí estiguin aturats en diferents trams de les carreteres. Les primeres cues s´han registrat a les 11 del matí, però a les 1 del migdia és quan s´han produit els principals problemes de circulació.

El Servei Català de Trànsit avisa que el dia pot ser complicat a la xarxa viària del país, i especialment en alguns punts de la Catalunya Central. Les previsions són que un cop la majoria de vehicles hagin deixat la Cerdanya, els problemes es concentrin en el tram de la C-16 que va des de Túnel del Cadí fins a Berga, on comença l´autovia i pot donar fluïdesa al trànsit. També s´espera cues al tram del Bages de la C-55, a l´alçada de Castellgalí.

A part, també hi ha cues a l´Alt Urgell. A la carretera C-14, hi ha 11 quilòmetres de cues a Organyà en sentit Lleida, i s´espera que en el tram de l´Anoia de l´autovia A-2, a l´alçada del Bruc, absorbeixi més tard la gran quantitat de vehicles que aquest matí i migdia circulaven per les comarques pirinenques.



La C-14, l'N-230 i la C-16 concentren les principals retencions en la tornada del pont de la Puríssima



La C-14, l'N-230 i la C-16 són les tres carreteres que concentren les principals retencions en l'operació tornada del pont de la Puríssima. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit (SCT), a les 14 hores hi ha fins a 15 quilòmetres de cua a la C-14, entre la Seu d'Urgell i Organyà, principalment de vehicles que tornen d'Andorra. A l'N-230 també hi ha 15 quilòmetres de circulació lenta entre Vilaller i el Pont de Suert, en aquest cas de vehicles que retornen de la Val d'Aran. A la C-16 hi ha 4 quilòmetres de congestió a l'accés al túnel del Cadí i 6 quilòmetres més de cua a la C-162, des d'Alp fins a l'enllaç amb la C-16. Paral·lelament, a la C-17 es registren 3 quilòmetres d'aturades a Ripoll i a l'A-2 hi ha 1,5 quilòmetres de congestió al Bruc. Segons informen els Bombers, un cotxe ha cremat a la C-16 a Bellver de Cerdanya sense causar ferits. Una dotació ha extingit el foc –que ha calcinat completament el vehicle- i ha apartat el turisme.