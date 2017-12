Rescaten amb helicòpter dos escaladors a la Nou de Berguedà

Els bombers han hagut de rescatat aquest diumenge a la tarda dos escaladors a la Nou de Berguedà. Segons informa Bombers, les dues persones estaven practicant escalada a la zona de Malanyeu i s'han quedat en un punt que no podien continuar. Un cop Bombers han rebut l'avís, han activat l´helicòpter dels GRAE per rescatar-los. Els dos escaladors no han patit cap ferida.