Castellbell condemna els insults que uns desconeguts han pintat en un mural del CDR

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, al Bages, ha enviat un comunicat per condemnar les pintades que han aparegut aquest matí i han destrossat totalment un mural que el CDR del municipi va fer el passat mes de novembre a la colònia del Burés i on s'hi podia llegir 'La solidaritat és la tendresa dels pobles'. Els insults van dirigits a una membre de CDR i, concretament, s'hi pot llegir el seu nom i, seguidament, 'Perra Separata'. Des de l'Ajuntament es demana "el màxim respecte" per a tots els pensaments, es recorda que tothom es lliure de defensar les seves idees i es lamenta que, coincidint amb la campanya electoral, s'arrenquin cartells i pancartes de partits polític. De la seva banda, el CDR de Castellbell ha convocat una concentració de rebuig per condemnar i denunciar l'atac. L'acte serà a les vuit del vespre davant l'Ajuntament.