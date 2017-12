La fiscalia demana sis anys de presó pels pares de la Nadia per estafar 1,1 milions d'euros

La Fiscalia de Lleida demana sis anys de presó i 9.720 euros de multa per als pares de Nadia Nerea per un delicte continuat d'estafa pel qual s'haurien apoderat d'1,1 milions d'euros en donacions a una associació creada per ajudar-la en la seva suposada malaltia rara. A més, el ministeri públic els reclama que retornin 25.000 euros a tres dels donants, que es dissolgui l'associació i que es decomissin els diners en metàl·lic, rellotges, vehicles i altres objectes intervinguts als acusats per fer front a les indemnitzacions. El fiscal assenyala que els pares de la menor, que sí que patia tricotiodistrofia encara que la seva vida no estava en risc, van crear l'associació amb el "ànim d'obtenir un lucre patrimonial il·lícit".