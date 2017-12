La jutge que investiga l'1-O al Bages imputa per desobediència l'alcalde de Fonollosa

El Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, que aglutina totes les investigacions de l'1-O al Bages, ha citat a declarar en qualitat d'investigat Eloi Hernández (ERC), alcalde de Fonollosa, un dels quatre municipis bagencs que van rebre les càrregues de la Guàrdia Civil durant el referèndum.

Hernández ha estat citat a declarar el proper 8 de gener, per "un presumpte delicte de desobediència", sense especificar per quin motiu se li atribueix el possible delicte.

En declaracions a aquest diari, l'alcalde de Fonollosa s'ha mostrat sorprès per la imputació i considera que es produeix "per no haver impedit el referèndum". Tot i que desconeix si darrere de la imputació hi ha cap denúncia particular, Hernández explica que els seus advocats consideren que és la jutgessa qui actua d'ofici. Tot i així, els lletrats ja han demanat poder accedir a les actuacions.

"Nosaltres estem tranquils. Hem actuat amb total convicció i fermesa: hem fet el que havíem de fer, estant al costat del poble, perquè tothom pogués manifestar lliurement la seva opinió", ha manifestat Hernández a aquest diari. "L'1 d'octubre, a Fonollosa vam rebre els cops de la Guàrdia Civil i ara continuen amb el braç judicial. Aquell dia, van rebre la gent del poble, i ara van contra l'alcalde del municipi", conclou.

La jutgessa que ha imputat Hernández és la mateixa que ha d'investigar la denúncia col·lectiva de la cinquantena de ferits que hi va haver al Bages l'1-O a causa de les càrregues policials. La jutge va afegir a la causa la denúncia per danys presentada per l'Ajuntament de Fonollosa, arran de les destrosses que la Guàrdia Civil va causar a l'edifici consistorial.