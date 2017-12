L´atac ultra del Pont de Vilomara serà jutjat demà com un cas lleu d´amenaces

La denúncia presentada per independentistes del Pont de Vilomara contra l´atac que van rebre de dos ultres espanyolistes, diumenge al matí, es jutjarà demà mateix en un judici ràpid i es tractarà com un delicte lleu d´amenaces, que és la tipificació penal que n´han fet els Mossos d´Esquadra. La principal víctima dels fets, que és un membre de l´ANC del poble, explica que va poder repel·lir dos intents d´agressió d´un dels ultres, però que després va continuar rebent amenaces per part d´ell.

Els fets van tenir lloc diumenge al matí, quan membres i simpatitzants del Comitè de Defensa de la República (CDR) del Pont acabaven de penjar cartells electorals de la CUP a sota d´uns altres cartells de Ciutadans, a l´exterior del col·legi Pompeu Fabra. Abel Aguilar, coordinador del CDR del Pont, explica que, durant la campanya, el Comitè de Defensa penja indistintament pancartes electorals de la CUP, d´ERC i de JxCat.

«De cop, va aparèixer un dels ultres. No li va agradar que pengéssim els cartells al costat dels de Ciutadans, i va començar a arrencar els de la CUP», explica Aguilar, amb la qual cosa es va iniciar una discussió. Aleshores, va aparèixer el segon espanyolista, que és el que va intentar agredir un dels simpatitzants del CDR, membre de l´ANC local del Pont.

Ell mateix explicava els fets ahir a aquest diari, tot demanant que no es difongués el seu nom: «Va venir cap a nosaltres, cridant-nos. Jo li vaig dir que se n´anés i em vaig girar per anar-me´n. Aleshores, ell va dir-me que m´agafaria i, sense articular cap altra paraula, va donar-me un cop de cap, que vaig esquivar». Segons va afegir, «després, em va donar un cop de puny, que també vaig evitar; jo vaig donar una puntada de peu i aquí va quedar la cosa. Aleshores, ell no va parar de repetir-me que ja m´agafaria pel poble». Segons explica, «vaig decidir denunciar les amenaces als Mossos perquè volem estar tranquils al poble. Estem vivint una situació complicada que ja fa temps que dura».

Els Mossos van confirmar ahir que han tipificat el cas com un delicte lleu d´amenaces (comès pels ultres) i que l´han derivat al jutjat de guàrdia, que ja ha citat per aquest mateix dimecres tots els implicats, en un judici ràpid, que és com es resolen els casos de delictes lleus. En cas de condemna, els ultres seran castigats amb una multa.

Abel Aguilar va lamentar que l´episodi de diumenge fos el tercer incident causat per espanyolistes al poble en només una setmana, després que alguns d´ells ja arrenquessin dimecres propaganda de la CUP i fessin escarnis divendres davant de domicilis d´independentistes. Aguilar va recordar que, des de fa mesos, «una dotzena d´ultres del poble» tenen «atemorida» una part de la població independentista del Pont. I va demanar, de nou, «respecte» per al que queda de campanya.