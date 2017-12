Multa de 1.300 euros per a l'ultra que va atacar un rètol independentista a Sallent

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat avui per un delicte de danys l´ultraespanyolista de Balsareny Raul Macià Pastor, per haver arrencat el gener passat un dels cartells de «Municipi per la independència» de Sallent, una acció que algú va gravar en vídeo i que es va difondre per les xarxes. L´acusat ha estat condemnat a pagar 1.372 euros. D´aquests, 720 euros corresponen a la pena de multa i els 652 euros restants a la indemnització a l´Ajuntament de Sallent, pels danys al cartell.

Macià, simpatitzant del partit d´extrema dreta Vox, és actualment a la presó de Lledoners, complint una condemna d´onze anys, emesa el 2008, pels delictes de detenció il·legal i de robatori. Quan el gener passat va arrencar el cartell de Sallent, estava en llibertat vigilada, en règim de tercer grau, però l´octubre passat va retornar al segon grau, per la qual cosa va reingressar a presó.

Per aquest motiu, avui, dia en què s'ha assenyalat el judici dels fets de Sallent, ha anat als jutjats de Manresa emmanillat. La fiscalia demanava inicialment per a ell la pena d´un any i mig de presó, per un delicte de danys. El seu advocat d´ofici, però, ha pactat amb la fiscal una sentència de conformitat, que deixava la pena en una multa econòmica, amb la condició que Macià reconegués explícitament l´autoria dels fets davant de la jutgessa.

En el moment en què la magistrada li ha demanat si acceptava la pena i si reconeixia els fets, Macià sorprès la sala assegurant que no es reconeixia com l´autor dels fets, però que acceptava la pena per evitar que, si se´l jutjava, fos condemnat a presó (pena que se li hauria afegit a la que ja compleix actualment). El seu advocat, llavors, li ha recordat que havia d´assumir explícitament l´autoria dels fets. Quan la jutge li ha tornat a fer la pregunta, aleshores ha respòs afirmativament.