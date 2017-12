Identificats i denunciats els tres ultres presumptes autors de l'agressió a un veí de Castellgalí

Els Mossos d'Esquadra han identificat tres homes com a presumptes autors de l'agressió contra un veí de Castellgalí, el 12 de novembre passat. Els fets van tenir lloc quan un grup d'ultres que tornava d'una manifestació unionista celebrada a Manresa va fer parada al restaurant Salom de Castellgalí, on van ferir a un dels clients. La policia catalana ha denunciat els tres homes per un delicte de lesions i amenaces. Les diligències s'han tramitat al jutjat.

Era cap a 3/4 de 4 de la tarda del dia 12 quan, segons va relatar el propietari del restaurant Salom, individus amb banderes espanyoles hi van entrar per "prendre alguna cosa". Davant d'això, l'amo els va demanar que deixessin fora les banderes i els tres joves el van començar a insultar i a amenaçar. A més, van increpar i agredir un client a qui li van fer una ferida de poca gravetat en un pòmul.

Fins al lloc s'hi va desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre l'afectat i el va evacuar a l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages. Quan els Mossos van arribar al lloc ja no hi havia els agressors.

Davant d'aquests fets, el propietari de bar va denunciar l'agressió i la policia catalana va obrir diligències i va començar a buscar els ultres, ara identificats.