Multa de 1.300 euros per a l'ultra que va atacar un rètol independentista a Sallent

El Jutjat Penal 2 de Manresa va condemnar ahir per un delicte de danys l'ultraespanyolista de Balsareny Raul Macià Pastor, per haver arrencat el gener passat un dels cartells de «Municipi per la independència» de Sallent, una acció que algú va gravar en vídeo i que es va difondre per les xarxes. L'acusat ha estat condemnat a pagar 1.372 euros. D'aquests, 720 euros corresponen a la pena de multa i els 652 euros restants a la indemnització a l'Ajuntament de Sallent, pels danys al cartell.

Macià, simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox, és actualment a la presó de Lledoners, complint una condemna d'onze anys, emesa el 2008, pels delictes de detenció il·legal i de robatori. Quan el gener passat va arrencar el cartell de Sallent, estava en llibertat vigilada, en règim de tercer grau, però l'octubre passat va retornar al segon grau, per la qual cosa va reingressar a presó.

Per aquest motiu, ahir, dia en què es va assenyalar el judici dels fets de Sallent, va acudir als jutjats de Manresa emmanillat. La fiscalia demanava inicialment per a ell la pena d'un any i mig de presó, per un delicte de danys. El seu advocat d'ofici, però, va pactar ahir amb la fiscal una sentència de conformitat, que deixava la pena en una multa econòmica, amb la condició que Macià reconegués explícitament l'autoria dels fets davant de la jutgessa.

En el moment en què la magistrada li va demanar si acceptava la pena i si reconeixia els fets, Macià va sorprendre la sala assegurant que no es reconeixia com l'autor dels fets, però que acceptava la pena per evitar que, si se'l jutjava, fos condemnat a presó (pena que se li hauria afegit a la que ja compleix actualment). El seu advocat, llavors, li va recordar que havia d'assumir explícitament l'autoria dels fets. Quan la jutge li va tornar a fer la pregunta, aleshores va respondre afirmativament.

La sentència pactada recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, que concloïa que, entre el 3 i l'11 de gener del 2017, Macià «va arrencar el senyal de trànsit 'Sallent', el qual portava el cartell addicional 'Municipi per la independència'», amb l'objectiu de «menyscabar el patrimoni aliè». El rètol era a l'enllaç de la sortida nord de la C-16 i la seva instal·lació responia a un acord majoritari del ple municipal. La sentència, però, no reconeix cap agreujant ideològic en l'acció vandàlica.

Mentre va estar en llibertat, Macià es va fer popular en cercles d'extrema dreta per les seves accions espanyolistes. El setembre, va ser denunciat pels Mossos per haver intentat boicotejar la Marxa de Torxes de Balsareny, poble on divendres hi va haver una concentració antifeixista, en protesta per les accions d'un grup d'ultres.