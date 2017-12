Un olesà, a presó per atracar benzineres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de desembre un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olesa de Montserrat, com a presumpte autor de vuit robatoris amb violència i intimidació al Baix Llobregat i al Tarragonès. L'home, que ja ha ingressat a la presó després de passar a disposició judicial, va participar amb un company en tres atracaments en tres benzineres. El primer, a Olesa de Montserrat, on un d'ells va actuar tapat amb una caputxa i un tapaboques i van amenaçar la treballadora de l'establiment amb un ganivet abans d'endur-se la recaptació. Cinc dies després, el 20 de novembre van atracar una altra benzinera amb una arma de foc al Prat de Llobregat i l'endemà van repetir el cop a Tarragona. L'altre presumpte atracador ja es troba a la presó complint pena per un atracament a Cantàbria.

Així mateix un d'ells també havia comés cinc robatoris amb violència i intimidació més els dies 17, 18 i 27 de novembre a la localitat d'Olesa de Montserrat: dos dels quals a l'interior de caixers automàtics, un a un estanc, un a l'interior d'una fleca i un a un repartidor de pizzes la via pública.

Immediatament es va crear un equip conjunt d'investigació que va aconseguir identificar plenament els dos autors dels atracaments que va culminar el dilluns 4 de desembre amb la detenció d'un d'ells, amb 16 antecedents anteriors.