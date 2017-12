Veïns del Pont donen suport als jutjats a l'independentista agredit diumenge

El Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa ha suspès aquest dimecres el judici que s'havia assenyalat contra els dos espanyolistes del Pont de Vilomara que diumenge van ser denunciats per agredir un simpatitzant del Comitè de Defensa de la República (CDR) del poble, quan acabava de penjar cartells electorals de la CUP. Els fets van ser gravats en un vídeo que es va convertir en viral a la xarxa.

El judici s'ha suspès perquè els acusats s'han presentat al judici sense advocat i, perquè, a més, un d'ells no havia estat citat correctament pel jutjat. Tot i que inicialment els Mossos van considerar els fets com un delicte lleu d'amenaces, l'independentista afectat, que avui ha rebut el suport al jutjat d'una desena de veïns, ha acabat ampliant la denúncia amb els delictes d'agressió i coaccions.

Aquesta circumstància podria provocar que el judici s'acabi celebrant d'aquí a uns mesos en un Jutjat Penal (i no en un judici ràpid com el que estava previst avui). Per aquest motiu, de moment no s'ha fixat cap nova data d'assenyalament.

Els fets van tenir lloc diumenge al matí, quan membres i simpatitzants del CDR del Pont acabaven de penjar cartells electorals de la CUP a sota d'uns altres de Ciutadans. Un dels espanyolistes acusats es va presentar a l'indret i va començar a arrencar els cartells cupaires, acció que va ser recriminada per la resta. En aquell moment, es va presentar l'altre acusat.

Segons explica l'independentista denunciat, aquest segon espanyolista el va insultar i li va intentar donar un cop de puny i un cop de cap, que ell va poder evitar. Aleshores, l'acusat li va dirigir diverses amenaces, "dient-me que ja m'agafaria pel poble".

Els acusats, en declaracions a aquest diari, han negat l'agressió i han rebutjat que els defineixin amb el nom d'ultres, al·legant que no militen en cap organització. L'espanyolista que va arrencar els cartells ha reconegut l'acció, però ha assegurat que desconeixia que eren cartells de la CUP. "Jo vaig veure que el cartell deia només '155', no em va agradar i el vaig arrencar", diu.



"Ens intenten rebentar tots els actes que fem al Pont de Vilomara"�

Els veïns del Pont que han anat a donar suport a l'independentista agredit, en declaracions als mitjans, han recordat que ja fa mesos que pateixen les intimidacions i accions vandàliques d'un grup d'una dotzena d'espanyolistes del poble. "Ens intenten rebentar tots els actes que fem, ens arranquen els llaços i tots els símbols que pengem, ens fan pintades, ens venen a sota de casa nostra a increpar-nos i a posar-nos l'himne d'Espanya, etc", han lamentat. "Nosaltres, quan ells s'han manifestat a favor de la unitat d'Espanya, mai hi hem anat a boicotejar-los", afegeixen.

El coordinador del CDR del Pont, Abel Aguilar, ha denunciat, a més, que aquest dimarts algú va penjar "per tot el poble" fotocòpies d'un escrit públic seu al Facebook, acompanyat de frases com "Fuera separatas", "Viva España" i "Catalunya es España".

D'altra banda, els dos espanyolistes acusats han explicat a aquest diari que han presentat una denúncia als Mossos per què s'investigui qui va penjar a la xarxa el vídeo de l'incident de diumenge, al·legant que afecta la seva imatge, ja que al vídeo se'ls identifica.