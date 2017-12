Set ferits en un un accident entre nou vehicles a l'eix Diagonal, a Sant Salvador de Guardiola

Set persones han resultat ferides aquest divendres al migdia, dues de les quals greus, en un espectacular accident de trànsit entre nou vehicles a l'eix Diagonal (C-37), a Sant Salvador de Guardiola, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc a la 1 del migdia al punt quilomètric 89, en sentit Manresa. En aquest punt hi havia una cua de cotxes aturats perquè es donava pas alternatiu per unes obres. Un camió no ha frenat a temps i ha envestit vuit vehicles que estaven parats.

Un dels ferits, el més greu, ha estat evacuat en un helicòpter del SEM. L'altre greu ha estat traslladat en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La calçada ha quedat totalment tallada al trànsit, en tots dos sentits de la marxa i s'han desviat els vehicles cap a l'antiga C-37z. Poc abans de 3/4 de 4 s'ha reobert parcialment la circulació.