Entren a robar al centre per a autistes de Manresa

Uns desconeguts van entrar a robar la nit de dimarts a dimecres al local del Centre de Recursos de Trastorns de l'Espectre Autista de Manresa, entitat sense ànim de lucre que acull una cinquantena de famílies amb fills autistes. Els lladres es van endur 650 euros, que corresponien a les quotes aportades pels pares i mares.

El robatori va ser descobert aquest dijous a la tarda pels responsables del centre, que està situat al carrer Pau Casals del barri de la Parada, en uns locals cedits per l'Ajuntament de Manresa. La presidenta de l'entitat, Rosa Serrano, va presentar dijous mateix la denúncia als Mossos d'Esquadra.

Segons va explicar Serrano a aquest diari, els lladres van forçar la porta i, un cop a dins, van regirar els despatxos. D'aquesta manera, van trobar els 650 euros. «Eren diners que havien aportat els pares i mares. Normalment, hi tenim molts menys diners en efectiu, 40 o 50 euros», va assegurar Serrano. Segons va afegir, creuen que el robatori es va produir la nit de dimarts a dimecres. «El dimecres, ningú no va anar al centre, però una veïna ja va veure que la porta estava oberta, la qual cosa indica que ja hi havien entrat. Però, és clar, es va pensar que nosaltres érem a dins», explica Serrano.

La presidenta de l'associació lamenta la sensació de vulnerabilitat que deixa un fet d'aquest tipus. «Et sents molt impotent, i més en un centre on tot el que tenim són donacions de la gent», diu. Segons assegura, el local està visiblement identificat com la seu del centre per a autistes, amb la qual cosa els lladres coneixien aquest fet.