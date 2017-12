Foc a l'interior d'una casa de les Brucardes, aquesta passada nit

Un foc ha afectat, aquesta passada nit de dijous a divendres, cap a 2/4 de 5 de la matinada, una casa situada al carrer Bon Temps, número 15, de la urbanització de les Brucardes de Sant Fruitós de Bages. L'incendi, segons expliquen fonts dels Bombers, ha cremat bàsicament aparells elèctrics, com ara un televisor o una consola de videojocs Play Station, entre d'altres. Tot i això, els Bombers no poden assegurar encara que el foc tingui un origen elèctric.



Cap persona ferida, i un gos rescatat

La casa on ha tingut lloc l'incendi està aïllada, fa 300 metres quadrats i consta de dues plantes. Quan els Bombers de la Generalitat hi han arribat (hi han desplaçat quatre dotacions), les tres persones que hi viuen ja es trobaven fora de l'habitatge sanes i estàlvies, però els equips d'emergències han hagut de rescatar un gos que es trobava a l'interior de la casa, i que han pogut treure a l'exterior sense que resultés afectat pel foc ni el fum.

L'habitatge ha quedat afectat en un primer moment pel fum, però després de ventilar, les persones que hi viuen han pogut tornar-hi a entrar, sense que fos necessari reallotjar-los. Els Bombers hi han treballat durant una hora i 20 minuts.