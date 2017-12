El RACC situa el tram Manresa-Súria com el dotzè de més risc del país

El tram de l'eix del Cardener (C-55) entre Manresa i Súria és actualment el dotzè de Catalunya amb més risc de tenir-hi un accident, segons l'estudi EuroRAP, que presenta cada any el RACC. Segons l'informe, es tracta del tram viari de la Catalunya Central amb més perill d'accidentar-se. És, de fet, una de les vies classificades pel RACC com de «risc alt»

Per primera vegada, cap via de les comarques centrals no se situa en el rànquing dels deu primers trams de més risc. Fins l'any 2015, en els deu primers llocs hi apareixia la C-16, entre Berga i Bagà, que aquest any ha baixat fins a la posició 40 de l'estudi. Tampoc no hi apareix la carretera de Manresa a Santpedor, que l'any passat sí que figurava entre les deu primeres.

Després de la C-55 entre Manresa i Súria, la segona carretera de la regió central amb més risc és la C-59, entre Moià i Caldes de Montbui (passant per Castellterçol). En aquest cas, es troba en el 17è lloc de la llista. Les altres vies de les comarques centrals considerades de risc alt són la C-58, entre Castellbell i Vacarisses (en el lloc 31è), i el tram de la C-55 entre Súria i Solsona (en el lloc 33è).

L'informe, que es renova anualment, agafa les dades d'accidentalitat dels tres anys anteriors (en el cas d'enguany, entre el 2014 i el 2016). Per calcular el risc de sinistralitat en cada carretera, relaciona la xifra total d'accidents amb la intensitat mitjana de trànsit.

L'estudi fa també una classificació amb les deu primeres carreteres de Catalunya amb més concentració d'accidents de vehicles pesants. En aquest cas, s'hi troba, en desè lloc, el tram de la C-55 entre Castellbell i Abrera.