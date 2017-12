Un camió xoca contra vuit cotxes aturats a l'eix Diagonal, a Salelles, i causa set ferits

Un camió que circulava per l'eix Diagonal (C-37) va xocar ahir al migdia contra vuit cotxes que s'havien aturat a la calçada a causa d'unes obres a la carretera, a l'altura de Salelles, al terme de Sant Salvador de Guardiola. Com a conseqüència, set ocupants dels vehicles van resultar ferits, dos dels quals greus. Un d'ells va haver de ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

L'accident múltiple va tenir lloc a la 1 del migdia en el carril en sentit Manresa, poc després de l'accés a Sant Salvador, just abans d'entrar al túnel de Salelles. En aquest punt, operaris de Carreteres estaven donant pas alternatiu al trànsit perquè, a l'altra banda del túnel, hi havia unes obres de manteniment de la calçada, que obligaven a restringir la circulació.

En aquell moment, s'estava donant pas als cotxes en sentit Igualada, i els vehicles en sentit Manresa estaven aturats a la calçada. El conductor d'un camió que circulava en aquest sentit, però, no va veure a temps la cua de vehicles i va acabar xocant contra vuit dels cotxes aturats. Com a conseqüència, dos ocupants dels vehicles afectats van resultar ferits greus, i cinc més de caràcter lleu.

«Quan he vist que hi havia un cotxe aturat davant meu, ja només estava a 50 o 60 metres», explicava ahir a aquest diari el camioner, Pol Rabassa, de Vilassar de Mar, que procedia de la Pobla de Claramunt i es dirigia a Sant Fruitós de Bages. Segons va explicar, prèviament no havia vist cap senyal d'obres que alertés de la presència de treballs a la via. «I la cua de vehicles era just després de fer un revolt», va afegir. Els Mossos, però, van assegurar que sí que hi havia senyalització d'obres.

Rabassa va explicar que, quan va veure els cotxes, ja era massa tard. «He començat a frenar, però el vehicle no m'ha respost, per la humitat de la calçada i pel pes. I anava a la velocitat normal de la carretera», va explicar. «He començat a esquivar cotxes com he pogut, fins que el camió ha perdut estabilitat, i llavors he començat a donar cops a vuit o nou cotxes, fins que el camió s'ha frenat».

Fins a l'indret s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM, que va traslladar el ferit més greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. L'altre ferit greu i un de lleu van ser derivats en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els quatre ferits lleus restants van ser evacuats a l'hospital comarcal d'Igualada.

Com a conseqüència dels fets, el tram de l'eix Diagonal entre Sant Salvador de Guardiola i l'eix Transversal va estar tallat durant dues hores i mitja. Diferents grues van acudir al lloc de l'accident per carregar els vehicles accidentats.

El trànsit en sentit Manresa es va desviar per la carretera del Xup (C-37z), que es va embussar de vehicles. Per evitar la cua i el pas per dins de Manresa, molts cotxes van voler anar a buscar l'eix Transversal a través del camí rural del Suanya. Per aquest motiu, el camí es va col·lapsar de vehicles, ja que també hi circulaven nombrosos cotxes que volien anar en sentit Igualada i que, a l'eix Transversal, s'havien trobat tallat l'eix Diagonal. L'estretor en molts trams del camí del Suanya, on no passen dos vehicles de costat, va dificultar-hi notablement la circulació.

L'eix Diagonal es va poder reobrir en sentit Igualada a 2/4 de 4 de la tarda i no va ser fins força més tard que es va restablir la circulació en sentit Manresa.