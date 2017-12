Un incendi en dos locals de Manresa obliga a desallotjar una seixantena de veïns

Un incendi ha afectat aquesta passada matinada, a Manresa, dos locals comercials del barri de Plaça Catalunya. El foc, que s'ha declarat al voltant de 3 de la matinada, al número 31 del carrer Saclosa i al número 5 de la Plaça Catalunya (es tracta de dos locals que fan cantonada i que comuniquen l'un amb l'altre), ha obligat a desallotjar una seixantena de persones que són veïnes dels blocs afectats. Una d'aquestes persones ha patit una intoxicació lleu de fum i ha estat atesa in situ per efectius del SEM.



Un dels locals es dedica a la venda de telèfons mòbils (està al número 5 de la plaça Catalunya) i l'altre és el restaurant Kebab Catalunya (al número 31 del Saclosa). En el moment del foc, no hi havia ningú a l'interior dels baixos afectats. El foc, segons les primeres informacions a les que ha pogut accedir aquest diari, hauria començat a l'interior de la botiga de telèfons mòbils i s'hauria propagat fins el restaurant de kebabs. Es tracta de dos locals que, malgrat estar en dos carrers diferents, comuniquen entre si. Al mig, hi ha el local de la farmàcia Subirats, que no ha quedat afectada pel fum, i aquest matí ha obert portes amb normalitat.



L'incendi, a banda de cremar completament l'interior dels dos locals, ha calcinat dos vehicles que es trobaven aparcats al davant de la botiga de mòbils. Les façanes dels dos edificis han quedat clarament afectades pel fum i el sutge, sobretot el de la plaça Catalunya, on aquest matí es veien les finestres de tots els pisos obertes. Al mig de la plaça encara hi restaven apilades i encintades per la Policia Local unes quantes cadires de metall d'un bar, que han utilitzat la Policia Local i els Bombers per facilitar a la gent gran que ha estat evacuada.



Els Bombers de la Generalitat, que s'hi han desplaçat amb nou dotacions, han desallotjat com a mesura preventiva tots dos edificis, juntament amb la Policia Local de Manresa, que ha acordonat la zona i ha tallat el trànsit de vehicles durant una estona. El de plaça Catalunya és un bloc de cinc plantes, amb quatre portes per planta, del qual s'ha desallotjat un elevat nombre de persones. A l'edifici del carrer Saclosa, també amb un elevat nombre de veïns, quan hi han arribat els Bombers molta gent ja havia sortit a l'exterior del bloc pel seu propi peu. Entre les persones que han sortit de casa per iniciativa pròpia i les que han estat evacuades per la Policia Local o pels Bombers, es calcula que han deixat casa seva a causa del foc una seixantena de veïns.





Hem intervingut en un incendi a Pl. Catalunya. Unes 50 persones han estat desallotjades a causa del fum. Totes són a casa. Molt bona feina del personal de @policiamanresa, @pcivilmanresa @bomberscat, @mossos, @semgencat en l'atenció de les persones que s'han vist afectades. pic.twitter.com/bTFHRGNK6N — Policia de Manresa (@policiamanresa) 18 de diciembre de 2017

Un veí: "He agafat la jaqueta, el mòbil i la cartera i he sortit"

, per la qual cosa, quan els Bombers han donat el foc per extingit, han començat les tasques de ventilació. Un cop finalitzades, i amb les escales ja ventilades, els veïns han pogut retornar a casa seva. La seixantena de veïns s'han esperat durant unes tres hores, de 3 a 6, fora de casa seva, al portal del forn de pa Codina i de l'oficina de La Caixa de la plaça Catalunya. Policia i Bombers els han facilitat mantes, aigua i cadires.Rossend Boix és un dels veïns que han estat desallotjats pels Bombers i que ha passat tres hores fora de casa, veient com les flames calcinaven la botiga de mòbils i el restaurant. Boix ha explicat a aquest diari que a les 3 de la matinada "m'han despertat uns forts cops, que els Bombers clavaven a la porta perquè jo sortís de casa". Els Bombers, de fet, han esbotzat la porta de casa seva, i aquest matí, Boix estava pendent de l'assegurança per poder reparar la destrossa. El veí de plaça Catalunya comentava que "ha estat molt ràpid. He agafat la jaqueta, la cartera i el mòbil i he sortit al carrer. Sota l'entrada del forn Codina i de la Caixa erem unes 60 persones. La gent estava espantada".