L'Ajuntament del Pont convoca una concentració a favor de la convivència

L'Ajuntament del Pont de Vilomara, amb el suport de tots els grups municipals (PSC, GIPVR, ERC i PDeCAT) ha convocat per aquest dimarts una concentració amb el lema "3.794 veus, un sol poble" i que demanarà "respecte, convivència i pau". La manifestació, que es farà a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, es vol que sigui "pacífica", "silenciosa" i "sense banderes".

La convocatòria municipal arriba després que diumenge passat un cordó policial hagués de separar dues manifestacions, una d'antifeixista i una altra de caire espanyolista. La primera s'havia convocat per condemnar les intimidacions contra independentistes comeses per part d'un reduït grup de veïns espanyolistes del poble, al llarg dels darrers mesos.

"Portem setmanes de molta crispació i tensió. Hi ha hagut actes vandàlics i enfrontaments entre veïns", lamenta el comunicat que l'Ajuntament ha fet públic aquest dilluns, signat per tots els grups municipals. "Està en perill el més important d'un poble: la convivència, el respecte i la pau social, i no ens ho podem permetre", afegeix el comunicat.

Segons l'Ajuntament, la manifestació d'aquest dimarts es convoca després que molts veïns del Pont "de diferent posició i ideologia" hagin traslladat al consistori "un sentiment de gran preocupació". Per aquest motiu, afegeix el text, "com a representants polítics d'aquest municipi no podem mirar cap a una altra banda".

La convocatòria de l'acte d'aquest dimarts arriba després que l'Ajuntament proposés fa dos mesos als veïns que lluïssin la bandera municipal als balcons, com a símbol d'entesa.