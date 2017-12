Els Bombers de la Generalitat dupliquen en set anys els serveis al medi natural

Els serveis que els Bombers de la Generalitat efectuen al medi natural s'han gairebé duplicat en set anys i han passat, dels poc més de 800 al 2011, als 1.406 fins al 15 de desembre de 2017. Una xifra que, de fet, no ha parat de créixer, ja que suposa un 3,6% més de la registrada fa dotze mesos i un 18,4% superior a la del 2015. Aquest increment s'explica per l'augment de persones que practiquen diferents tipus d'activitats a la natura que, segons ha dit el cap de la unitat dels GRAE dels Bombers, Guillem Amorós, rondarien el milió de catalans i catalanes, dels quals, en alguns casos "no tenen la preparació ni la formació adequada" per dur-les a terme. El balanç s'ha donat a conèixer aquest dimarts en el marc d'una jornada de rescats en allaus desenvolupada a l'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya).

Desenes d'efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat han practicat aquest dimarts l'operatiu que cal posar en marxa en cas d'haver d'haver de dur a terme un rescat en allaus. Des de l'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya), han pogut comprovar el funcionament dels Detectors de Víctimes d'Allaus (DVA), uns dispositius d'emergència que, en cas que un excursionista el dugui a sobre, avisa de la seva posició exacta mitjançant l'emissió d'una senyal de ràdio i facilita la seva localització en cas que hagi quedat sepultat per la neu. També han fet el mateix amb un altre aparell electrònic similar, el RECCO, i, finalment, han repassat el procediment de palejat que s'empra quan és necessari fer una maniobra de desenterrament.

La hipotèrmia i, sobretot en el cas de les comarques del Pirineu, patir una lesió de tipus traumàtica són els principals riscos associats a les allaus. Per aquest motiu, el cap del grup d'emergències mèdiques dels Bombers, Miquel Vidal, ha destacat importància d'aquest tipus de pràctiques que permeten, ha dit, "iniciar maniobres de Suport Vital Avançat (SVA) per intentar garantir la supervivència de la persona atrapada". En aquest sentit, ha aconsellat als excursionistes que s'hagin perdut que, si no estan lesionats, no es quedin quiets i caminin encara que sigui fent cercles, ja que, ha ressaltat, l'activitat metabòlica atura la hipotèrmia.

Per la seva banda, el cap dels GRAE dels Bombers, Guillem Amorós, ha recomanat que abans de dur a terme una activitat a la natura, és important tenir-la ben planificada, conèixer la previsió meteorològica del lloc on es desenvoluparà i comptar amb la preparació tècnica i física adequada per a realitzar-la. De cara a les properes festes nadalenques i durant l'hivern en general, cal consultar els butlletins que avisen del risc d'allaus, tenir en compte que amb el fred les bateries dels mòbils es descarreguen més ràpidament, portar roba d'abric i beguda calenta, entre d'altres.

La unitat dels GRAE, conformada a Catalunya per més de mig centenar d'efectius, duu a terme aquest tipus d'exercicis un cop a l'any, abans de l'inici del tram més fort de la campanya de neu. A més, durant la temporada hivernal també es programen pràctiques en grup de maniobres específiques. Aquest tipus de tallers els serveixen per conèixer i saber utilitzar els diferents sistemes que s'han posat a la venda al mercat, en un moment on s'ha registrat un increment en la pràctica de diverses activitats al medi natural, així com també els serveis que duen a terme els Bombers de la Generalitat, que han arribat a 1.406 fins al 15 de desembre de 2017.