Robava a dones grans tirant-les a terra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de desembre un home de 29 anys i veí d'Esparreguera per tres robatoris amb violència i intimidació a dones grans al barri del Castell del municipi. L'home, que ja havia estat arrestat per un fet similar comès a Abrera el passat 3 de desembre, sempre actuava de la mateixa manera fent caure les víctimes a terra d'una empenta per l'esquena per sostreure'ls la bossa de mà. La investigació va començar arran la denúncia d'una de les víctimes el passat 7 de desembre. En rebre dues denúncies més pels mateixos fets, els dies 11 i 12 de desembre, la policia catalana va començar a treballar amb la hipòtesis que en tots tres casos es tractés de la mateixa persona. El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia i va quedar en llibertat amb càrrecs.