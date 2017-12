El CAP Bages desallotja 176 pacients, familiars i treballadors per un simulacre

El CAP Bages de Manresa va evacuar dilluns al matí un total de 176 persones, entre pacients i familiars, durant un simulacre d'incendi. L'exercici formava part de les activitats d'autoprotecció implantades en els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central.

La direcció del centre considera un èxit el simulacre, ja que es va completar en menys de dotze minuts, durant els quals es van evacuar tots els professionals i usuaris que eren en aquell moment a dins del CAP.

Segons la direcció del centre, les persones especialment sensibles no van participar en la maniobra i es van quedar a dins de l'edifici. Tot i així, alguns usuaris que van ser evacuats han criticat a aquest diari el simulacre i han assegurat que, entre els desallotjats, hi havia malalts que esperaven ser visitats, així com persones d'edat avançada. Tots ells, afegeixen, van haver d'estar durant una estona al carrer.