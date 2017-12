Un excursionista s'accidenta i passa 24 hores a la intempèrie a Montserrat

Els Bombers van rescatar aquest dimarts a la tarda un excursionista de 46 anys que s'havia accidentat el dia abans a Montserrat i que va estar 24 hores al ras, ja que no es podia moure i ningú no l'havia vist caure. Tot i les temperatures gèlides de la nit (la mínima va ser de -2,5 graus a Monistrol), l'home només presentava signes d'hipotèrmia, a més a més de les ferides pròpies de la caiguda, que van ser valorades com a lleus.

Els serveis d'emergències es van activar aquest dimarts a 3/4 d'11 del matí, quan la família de l'excursionista, veí de Sant Feliu de Llobregat, va donar l'alerta de desaparició. Segons va explicar, el dia abans, dilluns, cap al migdia, va anar a caminar a Montserrat, tal com feia habitualment molts dies. Però a la nit no havia tornat. El dimarts al matí, davant la falta de notícies seves, van donar l'alerta.

Immediatament, es va activar un dispositiu de recerca on van participar l'helicòpter del grup de rescat de muntanya i dues dotacions terrestres dels Bombers, amb el suport de dues patrulles dels Mossos, entre d'altres.

Cap a les 4 de la tarda, un amic del desaparegut, amb qui solia caminar moltes vegades per Montserrat, el va localitzar: era daltabaix d'un terraplè, en una zona d'esbarzers. L'home s'havia accidentat el dia abans, havia caigut per un marge d'uns set metres i no es podia moure, a causa de les contusions que es va fer per la caiguda. Segons van explicar els Bombers, va ser localitzat a la zona del torrent de Santa Maria, a sota d'un pont, a prop de la carretera, al terme de Monistrol.

Després d'estabilitzar l'home al lloc de la caiguda, els Bombers van rescatar-lo amb l'helicòpter, mitjançant un gruatge. Segons va explicar el SEM, l'excursionista presentava contusions al maluc i en una espatlla, a més a més de signes d'hipotèrmia. L'home va ser valorat en estat lleu i va ser traslladat per una ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.