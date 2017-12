Absolt el conductor que va atropellar mortalment una anciana a Berga

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha absolt el jove de Berga que estava acusat d'homicidi imprudent per haver atropellat mortalment una dona de 86 anys a la urbanització Casampons, ara fa dos anys. La jutge considera que no s'ha demostrat que el conductor circulés amb excés de velocitat i retreu a la Policia Local de Berga que redactés un atestat «amb mancances rellevants». El jove s'enfrontava a una petició de pena de dos anys de presó per part de la fiscalia.

Els fets van tenir lloc l'1 de gener del 2016, a les 10 de la nit, al carrer Casampons, en un tram de desnivell, situat a la urbanització del mateix nom, a Berga. Segons la sentència, el jove, Marc C. E., de 27 anys, conduïa el seu cotxe, en sentit descendent, i no es va adonar de la presència a la calçada de la víctima, Àngela de la Torre Muñoz, de 86 anys i veïna d'aquell mateix tram de carrer. El cotxe la va atropellar i, com a conseqüència, l'anciana va morir.

La sentència conclou que el conductor circulava dins dels límits de velocitat permesos i considera que, al lloc de l'accident, la visibilitat era reduïda, perquè hi havia poca il·luminació.

Per arribar a aquesta conclusió, agafa com a bo l'informe pericial que va portar la defensa i, en canvi, qüestiona l'atestat de la Policia Local, ja que considera que presentava «mancances rellevants». Per exemple, no anava acompa-nyat de fotografies dels senyals de velocitat de la zona i era confús en qüestions com l'amplada de la calçada i la hipotètica presència de cotxes aparcats als vorals.

En la sentència, la jutge considera «lògic i raonable» que el jove circulés a 39 km/h en el moment de l'atropellament, tal com va concloure l'informe pericial, i conclou que la velocitat màxima de la via era la genèrica en nuclis urbans, és a dir, la de 50 km/h.

Tot i que la Policia Local va assegurar que la velocitat màxima de tota la urbanització era de 20 km/h (perquè així ho indicava un senyal a l'entrada del barri), la jutge assenyala que la policia no ha acompanyat aquesta informació amb fotografies de la senyalització. I assenyala, en canvi, que l'informe de la defensa sí que va documentar l'existència de senyals a 30 km/h a les zones escolars presents a Casampons, cosa que entraria en contradicció amb una suposada limitació genèrica de 20 km/h. L'informe també recollia dos senyals específics de 20 km/h en dos encreuaments, amb la qual cosa «el més lògic de pensar és que el límit de 20 afecta només aquests punts en concret», conclou la jutge.

La sentència recorda que l'atropellament es va produir en un punt intermedi entre dos fanals, sense la il·luminació directa de cap d'ells, i que la víctima tenia una baixa estatura i vestia roba fosca. Tot plegat dificultava la visualització de la dona a la calçada i, per tant, descarta que l'acusat cometés cap imprudència.